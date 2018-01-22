Общество

В Великих Луках проведено выселение организации по решению Арбитражного суда

Судебные приставы-исполнители ОСП г. Великие Луки, исполняя решение Псковского Арбитражного суда, провели выселение юридического лица из занимаемого нежилого помещения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, юридическое лицо, занимающееся предоставлением медицинских услуг, в течении установленного срока для добровольного исполнения, содержащегося в исполнительном документе, а также полученного требования о их выселении, не освободило нежилое помещение. В связи с чем его выселение было организовано принудительно: судебными приставами-исполнителями с участием понятых и составлением соответствующего процессуального акта о выселении.

Исполнение требования о выселении или об освобождении нежилого помещения (об обязании должника освободить нежилое помещение) включает в себя освобождение помещения, указанного в исполнительном документе, от должника, его имущества, домашних животных и запрещение должнику пользоваться освобожденным помещением.

В связи с тем, что должник не освободил занимаемое помещение от своего имущества, судебный пристав-исполнитель описал его имущество и обеспечил хранение данного арестованного имущества.

Теперь, если в течение двух месяцев со дня выселения должник не забрал указанное имущество, то судебный пристав-исполнитель после предупреждения должника в письменной форме передает указанное имущество на реализацию в порядке, установленном Законом об исполнительном производстве. Вырученные от реализации имущества должника и оставшиеся после возмещения расходов по исполнению денежные средства, возвращаются должнику. Не востребованные должником денежные средства хранятся на депозитном счете подразделения судебных приставов в течение трех лет. По истечении данного срока указанные денежные средства перечисляются в федеральный бюджет.