Общество

Олег Брячак: Я тюрьмы не боюсь

Руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак не боится тюрьмы, если ему придется там оказаться. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM), комментируя причины, по которым на него завели уголовное дело.

По словам лидера псковских «эсеров», «сам факт (который ему вменяется в вину - ред.) состоялся еще в 2011 или 2012 году». «До конца 2016 года я никому не был нужен, потому что не было острой критики в адрес ушедшего губернатора. Но, как только мы поняли, что этот человек не способен сделать ничего полезного для региона и открыто выступили против его антинародной деятельности, установив в городе баннеры «Турчака в отставку!», в том же месяце прокуратура решила поднять старое дело, которое ранее уже было возбуждено и прекращено за отсутствием состава преступления», - напомнил гость студии, высказав мнение, что таким образом его хотели поставить на место.

«Но на место становиться я отказался. Со мной неоднократно проводили беседы представители команды экс-губернатора, угрожали, запугивали тюрьмой и проблемами экономического характера, но от своих убеждений я не отказался. Я не мог подвести людей, которые за мной стоят, - подчеркнул лидер псковских «эсеров». - Я и сейчас не изменю свою позицию ни под каким нажимом. Я уже говорил, что если мне придется отказаться в тюрьме, я этого не боюсь. И в тюрьме жить можно». При этом Олег Брячак напомнил, что он ни от кого не скрывается, приходит на все допросы и иные следственные действия, конкретно отвечал на все вопросы.

«Поэтому в такой ситуации сажать меня под домашний арест нет смысла, - пояснил гость студии. - И потом, я еще на суде отметил: если меня изолируют от общества, кто же тогда будет стимулировать работу гордумы и сдерживать Цецерского? И вообще без меня будет скучно. Может, поэтому суд и принял такое решение, чтобы я продолжил заниматься общественно-политической деятельностью».

Судебный процесс в отношении себя Олег Брячак считает «исключительно политическим заказом Турчака». Мало того, по его убеждению, экс-губернатор «не успокоился» и переехав в Москву. «Сейчас идут движения уже из Следственного комитета России. То есть этот человек уже с использованием нового высокого статуса начинать влить на ситуацию, чтобы создать мне проблемы», - полагает Олег Брячак.

Создавшаяся ситуация лидера псковских «эсеров» «не пугает, а наоборот стимулирует и дает силы бороться». «Мне, откровенно говоря, нравится эта ситуация. Потому что именно в таких ситуациях проявляется характер человека и его окружение. Когда у тебя все хорошо, ты великий, крутой и богатый, ты проверяешь себя - не «поехала» ли у тебя крыша, а когда у тебя все плохо, ты проверяешь свое окружение. Некоторые люди перестали со мной общаться и начали делать нехорошие вещи по отношению ко мне. Поэтому (из-за возможности проверить) я благодарен Андрею Турчаку за проблемы, которые он мне создал», - заключил Олег Брячак.