Общество

Псковские школьники могут попасть на съемки большого кино

МТС совместно с киностудией «Корпорация Русская Фильм Группа» (RFG) запускают новый конкурсный киносезон благотворительного проекта «Поколение М». Подростки со всей страны, в том числе из Псковской области, будут бороться в онлайн-конкурсе за возможность войти в состав команды полнометражного фильма и принять участие в съемках в Москве.

Творческое киносостязание пройдет на площадке проекта МТС «Поколение М», принять участие в нем смогут подростки от 15 до 18 лет. Ребятам предлагается создать собственную короткометражную картину на тему «Онлайн-поколение», которая расскажет об интересах тинейджеров в цифровом пространстве, влиянии технологий на современный мир и жизнь каждого человека. Работы, снятые в свободном жанре и на любое оборудование, включая камеру мобильного телефона, принимаются на сайте проекта pokolenie.mts.ru до 30 апреля 2018 года.

Лучших юных кинематографистов страны выберут именитые мастера: актер Андрей Мерзликин, актриса театра и кино Анна Чурина, продюсер киностудии «Корпорация Русская Фильм Группа» Алена Мареева, а также молодые актеры фильма «Испытание» Алексей Лукин, Анастасия Пономарева, Марк Тюриков, Александр Люман, Марта Дроздова. Возглавит экспертную комиссию кинорежиссер, кинопродюсер и сценарист Алексей А. Петрухин. Мастера «Поколения М» и специалисты Кинолаборатории «RFGLab» помогут участникам в съемках конкурсных работ. В формате видеоуроков на сайте проекта они поделятся с ребятами тонкостями создания сценария и продюсирования, режиссуры и грима, операторской работы и монтажа, а также продвижения фильма в социальных сетях без дополнительных вложений.

Итоги конкурса будут подведены в мае 2018 года. Авторы лучшего фильма войдут в состав профессиональной съемочной группы. Они примут участие в создании картины «Выйти из группы», основной темой которой станет жизнь подростков в социальных сетях.

«На вопрос развития российского кино мы смотрим стратегически. Чтобы индустрия не стояла на месте, необходимо растить будущих сценаристов, режиссеров, продюсеров, предоставляя детям, в том числе из регионов, возможность реализовать себя. И мы рады, что вместе с МТС, которая разработала мощную платформу для поиска и развития талантов, можем сделать важный шаг в этом направлении. Мы хотим, чтобы ребята уже на старте своего творческого пути получили комплексное представление о всех аспектах индустрии кино: от выбора идеи до продвижения готового продукта. Важно понимать, что сейчас недостаточно просто снять хороший фильм, необходимо еще и донести его до зрителя. Весь этот путь шаг за шагом мы раскроем в видеоуроках «Поколения М», а победитель получит возможность лично поучаствовать в самом ярком этапе производства картины», - рассказал кинопродюсер «Корпорации Русская Фильм Группа» Алексей Петрухин.

Организаторы подчеркивают, что своим творчеством все участники проекта «Поколение М» помогают сверстникам, нуждающимся в лечении. Все онлайн-активности ребят на официальных площадках «Поколения М» - сайте проекта, в группе во «ВКонтакте» и на странице в Instagram - МТС переводит в деньги по курсу «1 действие = 1 рубль» и направляет на операции тяжелобольным детям.

Напомним, «Поколение М» - это комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.