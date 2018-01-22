Общество

Опрос ОНФ: 88% граждан выступают за раздельный сбор мусора

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) подвели итоги опроса, посвященного готовности граждан России к внедрению на территории страны раздельного сбора мусора. Участие в онлайн-опросе приняли более 5 тыс. человек, сообщает пресс-служба ОНФ.

«Более 88% граждан выступили за введение раздельного сбора, при этом, в мегаполисах это число приближается к 95%. 43% граждан заявили о том, что они готовы к раздельному сбору отходов в том случае, если мусор гарантированно поедет не на свалку, а на переработку. 38% готовы раздельно собирать мусор без каких-либо дополнительных условий, 7% – только если для граждан будут предоставляться скидки и налоговые льготы. 7% ответили, что им все равно, 3% – не готовы к раздельному сбору мусора в ближайшие 5-10 лет и 2% – не готовы ни при каких условиях», – сообщил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.

По его словам, результаты опроса лучше всего демонстрируют реальную сознательность граждан по отношению к охране природы.

«Абсолютное большинство наших граждан прекрасно понимают, что за переработкой отходов будущее, и раздельный сбор мусора необходим. Вместе с тем, не случайно, что 43% готовы к раздельному сбору только в том случае, если он будет не бутафорским, а реальным, который поможет и экологии, и экономике. Есть множество свидетельств того, что мусор, собираемый по категориям (пластик, стекло, металл, бумага) в разные контейнеры, затем просто сгружался в одну машину, там перемешивался и отвозился на полигон. Такие случаи неоднократно нами фиксировались. Этот подход негативно сказывается на всей идее раздельного сбора мусора. Поэтому мы выступаем не только за введение повсеместного раздельного сбора мусора, но и за принятие на законодательном уровне мер стимулирования переработки, чтобы бизнес открывал новые производства, а граждане были заинтересованы в раздельном сборе с появлением возможности сдать вторсырье за деньги. Так, мы неоднократно выступали за отмену НДФЛ от реализации вторичного сырья (макулатуры, стекла, лома, пластика)», – резюмировал Миронов.