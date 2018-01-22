Общество

Можно ли бороться с нарушениями в сфере торговли алкоголем - обсудим в общественном пресс-центре ПЛН

Во вторник, 23 января, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная нарушениям ограничений по реализации алкогольной продукции в Пскове.

Не секрет, что федеральные и региональные власти ввели достаточно много жестких ограничений, связанных с реализацией алкогольной продукции в розницу. Тут и временные ограничения, и ограничения по площади торгового зала, и лицензионные требования. При этом в Пскове постоянно появляются новые пабы – питейные заведения, где можно приобрести спиртное в круглосуточном режиме. В том числе и на вынос.

Полномочия полиции и исполнительных органов власти существенно ограничены в плане проверочных мероприятий, а сами покупатели редко обращаются с жалобами на такие факты. Поэтому скептики сомневаются, что ситуацию можно переломить. Так ли это?

Обсудить этот вопрос мы предложим нашим спикерам:

• координатор федерального проекта «Трезвая Россия» по городу Псковской области Яковлев Дмитрий Александрович

• начальник отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Псковской области, майор полиции Кулешов Евгений Сергеевич

• представитель госкомитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике

Дата проведения: 23 января. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07, либо по эл. почте: alexd77@pln-pskov.ru.