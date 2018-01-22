Общество

Псковичам напоминают, что за приобретение «радионяни» можно угодить за решетку

В Российской Федерации запрещены к обороту технические средства для негласного получения информации, напоминает подразделение «К» УМВД России по Псковской области. Давно известны и уже далеко не единичны случаи привлечения к уголовной ответственности лиц, которые приобрели, скажем, ручки с вмонтированными видеокамерами или подобного рода зажигалки, вешалки для одежды. Более того, можно угодить за решётку и за приобретение GPS-трекера или «радионяни» для малыша.

В соответствии со статьей 138.1. «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» Уголовного кодекса Российской Федерации незаконные производство, приобретение и (или) сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации - наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, что такое GPS-трекер - это устройство приема-передачи данных для спутникового контроля автомобилей, людей или других объектов, к которым оно прикрепляется, использующее GPS для точного определения местонахождения объекта. Такой прибор часто используется моделистами для отслеживания местоположения своих моделей, спортсменами и путешественниками для создания GPS-треков своих тренировок или походов. А некоторые родители применяют его для контроля за нахождением своего малолетнего ребёнка.

Между тем, сам факт приобретения через Интернет такого GPS-трекера может обернуться для вас уголовным преследованием. Для многих граждан заказ в Сети GPS-трекера обернулся вызовом к следователям и возбуждением уголовного дела. Обычно такие истории похожи. Человек заказывает в интернет-магазине для своих нужд GPS-трекер. При проверке на таможне его идентифицируют. И уже в почтовом отделении при получении товара гражданин узнаёт о претензиях к нему со стороны правоохранительных органов.

Важно понимать, что законы в разных странах имеют свои особенности. И, скажем, товары из того же Китая, заказанные через один из известных сайтов (глобальную торговую площадку), могут быть запрещены нашим российским законодательством. А, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности.