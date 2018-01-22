Трое псковских школьников претендуют на победу в конкурсе «Сталинград. Судьба человека»

Трое псковских школьников претендуют на победу в творческом конкурсе «Сталинград. Судьба человека», который проводит патриотическая платформа партии «Единая Россия» в честь 75-летия со дня победы в Сталинградской битве, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.
«Многие ребята прониклись этой темой, многие захотели поделиться своими мыслями. В итоге мы отобрали три работы для размещения на странице конкурса на сайте Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», - рассказал руководитель местного отделения организации Александр Кривотулов.
В следующий этап конкурса прошли: учащаяся 9-го класса школы № 13 города Пскова Аида Алибекова, учащийся 7А класса школы № 5 города Пскова Антон Возняков и воспитанница военно-патриотического центра «Патриот» Анастасия Птицына.
Напомним, «Сталинград. Судьба человека» — это конкурс эссе, посвященных судьбам участников Сталинградской битвы, которая определила исход Второй мировой войны и стала началом освобождения мира от фашизма.
Представленные на конкурс работы жюри будет оценивать по следующим критериям:
- соответствие заявленной теме;
- творческий подход и оригинальность;
- грамотность изложения, соблюдение норм русского языка;
- выразительность и эмоциональность произведения;
- общее впечатление от работы.
Победители получат возможность выступить на пленарном заседании Государственной думы 2 февраля – там они зачитают свое эссе. Кроме того, авторы лучших произведений будут награждены путевками в юнармейский лагерь в парке «Патриот».