Общество

Обком профсоюза инновационных и малых предприятий обсудил планы на 2018 год

Состоялось заседание комитета Псковской областной организации Российского профсоюза инновационных и малых предприятий. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, заседание проводил председатель обкома профсоюза Денис Терехов.

По его информации, в ходе работы были рассмотрены следующие вопросы: о статистической отчетности областной организации профсоюза работников инновационных и малых предприятий за 2017 году; о плане работы обкома профсоюза на 2018 год; о перечислении профсоюзных взносов; о профсоюзном бюджете на 2018 год; о взаимодействии обкома профсоюза с профильными комитетами администрации Псковской области; о награждении актива профсоюза благодарственными письмами и почетными грамотами СОП Псковский облсовпроф.

«Основная задача для обкома профсоюза это увеличение профсоюзной численности. Мы провели внутренний аудит, сбалансировали организацию. В ближайшее время мы предложим нашему социальному партнеру в лице Государственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике администрации Псковской области подписать соглашение о взаимодействии и сотрудничестве», - прокомментировал Денис Терехов итоги заседания.