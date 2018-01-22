Общество

Средний медперсонал Невельской межрайонной больницы обратился в Псковский облсовпроф из-за отсутствия повышения зарплаты

В Псковский облсовпроф от представителей среднего медицинского персонала государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Невельская межрайонная больница» поступило обращение по поводу заработной платы этой категории работников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, в своем обращении сотрудники больницы выражают сомнение в законности действий руководства учреждения, которое «не повысило заработную плату работникам среднего медицинского персонала в соответствии с указом президента РФ N-597 от 07.05.2012 г. до средней заработной платы в нашем регионе, которая составляет по данным Росстата, более 22 000 рублей».

В обращении уточняется, что в январе 2018 года руководством Невельской межрайонной больницы были произведены доплаты врачам и младшему медицинскому персоналу. Среднему персоналу заработную плату не повысили, объяснив это тем, что их зарплата соответствует среднемесячной по региону, а это, по доведенной до работников информации, 15 500 рублей. «На самом деле з/п медицинской сестры с высшей категорией и стажем более 10 лет , и со всеми доплатами составляет 12-13 тысяч рублей», - указывается в обращении.