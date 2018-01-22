Общество

До 5 февраля псковичи могут обратиться на Всероссийскую горячую линия по гриппу и ОРВИ

С 22 января по 5 февраля организована Всероссийская горячая линия по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков» со ссылкой на региональное Управлении Роспотребнадзора, специалисты Управления и Центра гигиены и эпидемиологии ответят на вопросы жителей области о мерах профилактики гриппа и ОРВИ, правилах ношения маски, соблюдения температурного режима в помещениях социальной инфраструктуры, жилых квартирах, дадут рекомендации для родителей как уберечь детей в эпидсезон и т. д.

Жители Псковской области с вопросами по указанной тематике могут обращаться по следующим телефонам:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»: 8 (8112) 66-29-81.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области, отдел эпидемиологического надзора: 8 (8112) 66-42-79, 8 (8112) 66-47-29.

Территориальный отдел в г. Великие Луки, Великолукском, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Бежаницком, Усвятском районах: 8 (81153) 3-73-70, 8 (81153) 3-65-19.

Территориальный отдел в Невельском, Пустошкинском, Себежском, Опочецком, Красногородском, Пушкиногорском, Новоржевском районах: 8 (81151) 2-15-94, 8 (81151) 2-54-01.

Территориальный отдел в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах: 8 (81152) 3-29-89, 8 (81152) 3-19-27.