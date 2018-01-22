Общество

Грипп еще не пришел в Псковскую область

Грипп еще не пришел в Псковскую область. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей главный врач Центра гигиены и эпидемиологии по Псковской области Сергей Никифоров.

В то же время, по его словам, в регионе на 13,1% превышен недельный эпидпорог заболеваемости ОРВИ. За период с 15 по 21 января в Псковской области заболело ОРВИ 3442 человека. В числе заболевших 693 ребенка в возрасте до 2 лет, 954 ребенка от 3 до 6 лет, 839 детей от 7 до 14 лет и 956 взрослых.

В Пскове ОРВИ зарегистрировано за неделю у 1501 человека. Из них 331 - ребенок до 2 лет, 489 - от 3 до 6 лет, 307 детей в возрасте от 7 до 14 лет и 374 взрослых.