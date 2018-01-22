Общество

Детки с топорами

Известная псковская общественница и помощник депутата Псковской городской Думы Елена Демченкова попыталась задержать юношу, по ее словам, искавшего так называемую наркотическую «закладку» рядом с дамбой на реке Пскове. Попытка не удалась, но Елена сняла парня на видео и выложила разговор с ним в интернет. «Закладку» обнаружили приехавшие по вызову полицейские. Вероятно, при помощи видео вскоре они найдут и молодого человека, подозреваемого в употреблении наркотиков.

Сама Елена тут же, в сети, призналась, что вовсе не охотится на наркоманов. Она просто гуляла с собакой, «а тут он», и она «не смогла пройти мимо». Как принято выражаться, «неравнодушный гражданин». Самое удивительное, что некоторые комментаторы в Фейсбуке поступок Елены не одобрили - мол, «а зачем?». Более того, обвинили ее в том, что так действовать нельзя, и менторским тоном попеняли общественнице: «...преследование наркоманов - это тоже болезнь, Лена. Подумай об этом», - сформулировал, в частности, свои претензии другой известный псковский общественник Юрий Стрекаловский. И лично мне эта позиция тоже понятна. Она достаточно распространена, а, главное, в традициях нашего народа, уверенного, что стучать на ближнего своего, что называется, «западло». Сотрудничество с властями — это всегда «зашквар» в моральном отношении. «Стучать или не стучать?» - вот в чем вопрос, ведь Елена Демченкова фактически «сдала» предполагаемого наркомана правоохранительным органам, предложила пользователям сети максимально репостить видео, чтобы учителя, родители, работодатели узнали «подозреваемого» в лицо. Авось, и найдут пацана. Если он наркоман, заставят лечиться.

Но правильно ли это? Нужно ли преследовать за болезнь? В нашей стране этот вопрос, прежде всего, этический, ведь наркозависимость — это вроде как не преступление. Широко бытует мнение, что наркоманов преследовать не надо - необходимо ловить наркосбытчиков. А уж употреблять или не употреблять запрещенные «вещества» — это вопрос свободы воли, индивидуального выбора. В России уголовная ответственность за употребление наркотиков не предусмотрена.

С другой стороны, понятно, что любой наркоман вовлечен в криминальную цепочку «наркоторговец — потребитель», всякий наркоман — это ниточка к сбытчикам опасного зелья. И бесстрашная Елена Демченкова своим поступком нанесла пускай небольшой, но ущерб псковскому наркобизнесу и, возможно (хотя это дело гипотетическое), спасла парня от каких-то более тяжких последствий. Верится с трудом, но вдруг его теперь найдут и вправду вылечат? Во всяком случае, часть наших граждан поступок Елены обязательно одобрит. Были бы все люди такими же принципиальными, меньше было бы в мире зла.

Косвенно правота Елены подтверждается недавней трагедией в Перми: два отморозка 16 и 17 лет напали на учительницу и ребят из четвертого класса. Подонки явно пришли убивать и тыкали ножами в головы десятилетних детей. Это даже трудно себе вообразить. Что их подвигло на столь дикий поступок, пока сказать сложно, но точно известно, что один из нападавших употреблял наркотики. То есть нельзя исключить, что если бы парня вовремя изолировали от общества, трагедии бы не случилось.

И тут мы выходим на неизмеримо более широкую тему: а что вообще происходит с подрастающим поколением, которое публицисты уже поспешили окрестить «потерянным»?

В минувшую пятницу в Улан-Удэ произошел не менее дикий случай. 15-летний неадекват закинул в класс «коктейль Молотова» и принялся рубить выбегающих семиклассников топором. От подробностей произошедшего кровь в жилах стынет, цитирую: «В кабинет, где у 7-го класса шел урок русского языка, кинули «коктейль Молотова». Произошло возгорание, и дети с учительницей выбежали в коридор, где их уже ждал 15-летний ученик 9 класса этой же школы. С топором он набросился на детей, нанося хаотичные удары.

Такое впечатление, что подростковое безумие принимает масштабы некой психической эпидемии, хотя из советского мульфильма нам с детства известно, что «это только гриппом все вместе болеют, а с ума поодиночке сходят». Поразительно, но в том же Фейсбуке оказались люди, которые нашли в себе душевные силы оправдать подонков высокими нагрузками в школе. Много, де, в школе уроков задают учить, вот у детей «крыша» и едет. Дети, мол, школу ненавидят, поэтому и идут мстить учителям. И это, с позволения сказать, «мнение» транслируется городу и миру на полном серьезе, и находятся сочувствующие мамаши, которые убеждены, что да, это «школа довела». Однако, по сути, мы ничего не знаем об истинных причинах этих жутких инцидентов. СМИ нам мало что рассказывают.

Информация крайне противоречивая и зачастую скрывается. Например, инцидент в Улан-Удэ федеральные СМИ вообще решили замолчать, предпочтя крещенские купания кандидата Путина. А ведь именно полнота картины преступления помогла бы сделать всем нам (и в первую очередь, педагогам) верные выводы из случившегося. Получить нужные и полезные инструкции. Чтобы в будущем предотвратить подобные ужасы.

Сейчас часто звучит мысль, что бороться с проявлениями подростковой агрессивности вообще бессмысленно и бесполезно. И все-таки, уместен вопрос: а кто такие эти малолетние изуверы? По-моему, либо опасные психи, либо наркоманы! А кто же еще? Кидать «коктейль Молотова» в класс, а потом рубить детей топором - это вообще как? Какие-такие «перегрузки»? Вы о чем? И немногие здравые голоса напоминают, что в стране - беда с психиатрической помощью. Проповедуется «инклюзивное» образование, когда обычные и так называемые «особые» дети учатся вместе, в одних классах. Из соображений гуманизма и идеалов педологии.

Между тем, в классической психиатрии аутизм — это форма шизофрении. Вот так сидит-сидит тихий аутист в классе среди обычных детей, молчит, вроде никому не мешает, никого не трогает, а потом внезапно встает, достает из-за пазухи топор и - любимую учительницу по кумполу. Ну и однокашников своих - заодно. Это же у нас они с топорами, а, допустим, в США - с пулеметами. Все эти массовые расстрелы однокашников мы видели по телевизору не раз, но вот теперь дождались - несчастье и до России добралось. Хорошо еще, что у нас огнестрельное оружие не так доступно, как в «благословенной Америке».

Не стоит усложнять очевидное: подросло поколение родившихся в начале нулевых и выросшее в условиях психиатрического либерализма. Просто в советские годы дети-шизофреники учились в специализированных школах, а нынче — в общеобразовательных. Плюс дети-наркоманы, поведение которых предсказать нельзя. Вот и неизбежные эксцессы. Психические срывы действительно сложно предотвратить, хоть сто раз усиливай охрану школ. Здесь надо удивляться не тому, что случилось в Перми или в Улан-Удэ, а тому, что подобная поножовщина не происходит в российских школах гораздо чаще.

Саша Донецкий