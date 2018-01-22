Общество

Жителям Струг Красных напомнили, что делать в случае пожара

22 января сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам совместно с главой городского поселения «Струги» проведен профилактический рейд на тему соблюдения требований правил пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период, а также соблюдения требований правил пожарной безопасности в быту. Он состоялся в Стругах Красных в рамках профилактической операции «Отопительный сезон».

Как сообщает сайт ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда проведены сход граждан, обходы частных домовладений и квартир, в том числе домов с печным отоплением. Кроме того, проведен инструктаж в области пожарной безопасности и распространены листовки на противопожарную тематику. С представителями местных властей проведено совещание на предмет активизации работы по профилактике пожаров на подведомственной территории.

Кроме того, гражданам напомнили действия в случае возникновения пожара, а также телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.