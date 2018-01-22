Общество

В Госдуме раскритиковали идею приравнивания сожительства к браку

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева раскритиковала внесенный на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект о приравнивании сожительства к официальному браку, сообщает РБК.



По ее словам, в России существует «институт законного брака, есть закон о браке, есть в конце концов Семейный кодекс и не надо ничего дополнительного». «Если люди хотят жить вместе, то должны все зарегистрировать - они должны это сделать и для себя, и для государства, чтобы потом мамочка не бегала за отцом своего ребенка, когда он уйдет, не женившись», — заявила Плетнева. Она выразила уверенность, что подобный законопроект в Думе не пройдет.



Ранее в Госдуму был внесен законопроект, приравнивающий совместное проживание мужчины и женщины в течение пяти лет к «фактическим брачным отношениям». Глава комиссии Совета Федерации по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина заявила РБК, что законопроект является «вредительством». По ее мнению, «нельзя относиться к браку, семье и разводам с такой легкостью». Она отметила, что этот закон «ослабит институт брака и семьи» и станет «ударом по стабильности государства».