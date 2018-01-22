Общество

Родительское сообщество поддержало идею ограничения возраста регистрации в соцсетях

Законопроект, которым предлагается разрешать регистрацию детей до 14 лет в социальных сетях только с письменного согласия родителей, является правильной и своевременной инициативой. Такое мнение высказала в интервью ТАСС директор по развитию общественной организации «Национальная родительская ассоциация» Марианна Шевченко.

«Поддерживаю эту инициативу и рассматриваю ее как один из инструментов обеспечения информационной безопасности детей. Конечно, сами механизмы регистрации, пакет документов, обеспечение исполнения Закона о персональных данных - требуют обсуждения в том числе и с родительской общественностью, но в целом - правильная и своевременная инициатива», - отметила Шевченко.

Пакет законопроектов, которым предлагается разрешать регистрацию детей до 14 лет в социальных сетях только с письменного согласия родителей, внесен в Госдуму в понедельник. Документы размещены в думской электронной базе данных. Проектом, автором которого выступил депутат от «Единой России» Виталий Милонов, также предлагается ввести понятийный аппарат в области использования соцсетей: закрепить такие термины как «социальная сеть», «пользователь социальной сети», «владелец социальной сети».

Корреспондирующие изменения предлагаются в Кодекс РФ об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность для собственников соцсетей. Так, за неисполнение требований о регистрации детей до 14 лет штрафы для граждан могут составить от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 800 тыс. до 1 млн рублей.

Разработчик обращает внимание на то, что в настоящее время любой человек может зарегистрироваться под другим именем, причем как под вымышленным, так и под именем кого-либо из знакомых, создав так называемый фейковый аккаунт. По его словам, «на такой странице можно выложить фотографии, написать сообщения, компрометирующие лицо, которому якобы принадлежит страница, совершить преступление под таким вымышленным именем».