Общество

В России могут ввести единые требования к безопасности образовательных учреждений

В России могут появиться частные охранные предприятия, которые будут специализироваться на охране школ. Кроме того, может быть разработан национальный стандарт обеспечения безопасности образовательных организаций, а профессиональный стандарт школьного охранника может стать обязательным. Об этом «Известиям» рассказал зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия»).

По его словам, комитет в настоящий момент обсуждает возможность создания специальной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере охраны социально значимых объектов, в том числе школ. К участию пригласят представителей всех заинтересованных ведомств — Росгвардию, ФСБ, МЧС и МВД, а также охранное сообщество.

Депутат напомнил, что Минтруд принял профстандарты в декабре 2015 года, но они носят рекомендательный характер и сейчас действуют только на территории Москвы.

Вопросом в Госдуме занялись после инцидентов в школах в Пермском крае и Бурятии — в Перми напавший на учащихся оказался в школе без пропуска, а в Улан-Удэ, по информации СМИ, учебное заведение охраняли вахтерши.

По мнению экспертов, в результате принятых в будущем мер качество услуг значительно повысится.