Общество

В Великих Луках прошел творческий мастер-класс в поддержку Лилианы Пирожковой

В выходные в Великих Луках прошел творческий мастер-класс арт-студии «Краски» в поддержку Лилианы Пирожковой. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в мастер-классе по рисованию на воде в технике эбру приняли участие и взрослые, и дети.

Смысл эбру состоит в том, чтобы рисовать на воде нерастворимыми красками, а затем переносить изображение на бумагу. Получилось нечто среднее между рисованием акварелью и эстампом. Дети окунулись в атмосферу творчества, а все вырученные средства организаторы передали маме Лилианы Пирожковой.

Напомним, у Лилианы редкая врожденная патология - отсутствует внутреннее ухо, без специальных аппаратов она не слышит.

Подробнее в группе помощи Лилианы https://vk.com/liliana_help.

Реквизиты для помощи:

Карта Сбербанк 4276 5100 1167 6605

Калинина Елена Юрьевна

Яндекс.Деньги 410013900492117