Общество

В Гдовском районе незаконно вырубили лес на 400 тысяч рублей

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе надзорных мероприятий установлено, что на землях лесного фонда, расположенных на территории Дубровского участкового лесничества ГКУ «Гдовское лесничество», работниками ООО «Плес» произведена незаконная рубка лесных насаждений.

При этом незаконная рубка деревьев произошла в результате ненадлежащего исполнения организацией обязанностей арендатора по договору аренды лесного участка. Лесной участок, на территории которого совершена незаконная рубка лесных насаждений, расположен за пределами границ задекларированной лесосеки.

В результате незаконных действий юридического лица лесным насаждениям причинен ущерб на общую сумму более 400 тысяч рублей.

В этой связи природоохранный прокурор обратился в Псковский городской суд с исковым заявлением о взыскании с ООО «Плес» причиненного лесному фонду ущерба.

Требования прокурора судом удовлетворены, на ответчика возложены соответствующие обязанности.

Апелляционной инстанцией Псковского областного суда решение суда первой инстанции признано законным и обоснованным.

В настоящее время судебное решение исполнено. Ущерб, причиненный лесному фонду, возмещен юридическим лицом в полном объеме.