Иван Цецерский за хорошую уборку Пскова от снега поощрил термокружкой «простого рабочего»

Глава Пскова Иван Цецерский за хорошую уборку города от снега во время утренней ходьбы поощрил термокружкой «простого рабочего» Александра. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
«Поощрил подарком "термокружка" в 6.40 прямо на объекте простого рабочего, убирающего каждое утро снег с набережной реки Великая и, кстати, не просто качественно, а очень умело. Он представился скромно: "Просто Александр". Молодец!» - написал Иван Цецерский.
Но если работа подрядчика на набережной реки Великой главы города порадовала, то уборка Финского парка и набережной реки Псковы напротив «Золотой набережной» разочаровала - снег не убран. «Когда пришли ко входу отеля "Покровский", то даже у него не почищен тротуар, а ведь время было уже не раннее - 7.45. Буду принимать меры реагирования», - заключил градоначальник.