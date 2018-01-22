Общество

В Пскове подвели итоги международных связей в 2017 году

В Пскове подвели итоги международных связей в 2017 году. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в прошлом году состоялись мероприятия, ставшие своеобразным промежуточным итогом реализации Соглашения о сотрудничестве между Псковом (РФ) и Неймегеном (Нидерланды). К ним относится участие главы города Ивана Цецерского в Международном Саммите мэров «Велосити 2017», организованном породненным городом Неймеген. Во время этого мероприятия произошла официальная встреча главы города Пскова и мэра города Неймегена Хуберта Брулса, а также заседание рабочей группы с участием Глав по обмену опытом эффективного планирования велодорожек в городах.

К традиционным мероприятиям сотрудничества с нидерландским партнером принадлежит осуществляемый учебными заведениями Пскова школьный и студенческий обмены, поддержка проекта обучения нидерландскому языку в ПсковГУ, кулинарный проект на базе Псковского сельскохозяйственного техникума, участие псковской команды ходоков в «Марше мира» в Неймегене.



В год 30-летия партнерства был дан старт еще одному совместному проекту - организации в Пскове клуба Бочча для людей с ограниченными возможностями с целью провести международный турнир с участием команд из Пскова, Неймегена и Нойса (Германия). В августе 2017 года главный тренер футбольной команды людей с ДЦП Нидерландов, организатор Бочча-клуба в Неймегене Том Ланген провел двухдневный семинар по игре Бочча для тренеров этой игры в Пскове.

К круглым датам относится также 25-летие подписания Соглашения о сотрудничестве с китайским Маньяном. Достигнута договоренность о визите в Псков китайской делегации для обсуждения совместных проектов сотрудничества и, в первую очередь, в сфере образования.

2017 год отмечен также наращиванием сотрудничества с породненным городом Белостоком (Польша). В августе глава Пскова встретился с Генеральным консулом Республики Польша в Санкт-Петербурге Анджеем Ходкевичем, в ходе визита обсуждались возможные совместные проекты для поддержки связей между породненными городами.



Продуктивным 2017 год был и в отношении развития связей с немецким городом Нойс. Традиционно проходили школьные обмены, в которых активно участвовали Гуманитарный лицей города Пскова и ЦО «Псковский педагогический комплекс». Псковские студентки факультета русской филологии и иностранных языков ПсковГУ проходили стажировку в общеобразовательной школе Нойса. Детская команда по гандболу из Пскова принимала участие в кубке Квиринуса в Нойсе, а юношеская команда по хоккею из Нойса «Нойсовские львы» провела тренировочную и соревновательную неделю на льду Псковского Ледового дворца.

В седьмой раз благодаря поддержке Общества по содействию развитию породненных связей между Нойсом и Псковом трое псковичей смогли пройти образовательные курсы института политологии имени Густава Штресемана в Бонне. Третий раз врачи Детской областной больницы имели возможность обмена опытом с немецкими врачами в Нойсе на базе больницы святого Луки.



В течение всего предыдущего года русские и немецкие фотографы из Нойса работали над проектом «Ганза. Традиции и современность», первые результаты которого были представлены в Пскове в начале 2018 года. .Совместный проект фотохудожников из породненных городов станет основой для более масштабного проекта с участием всех ганзейских городов к 39-м Международным Ганзейским дням 2019 года.

2017 год был также годом реализации «Социального проекта Нойса в Пскове». Благодаря социальной помощи, полученной от Нойса, в Пскове были оборудованы два пандуса для людей с ограниченными возможностями, детская областная больница получила в подарок четыре современных медицинских аппарата, десять детских садов Пскова получили специальные игрушки, развивающие мелкую моторику рук и логическое мышление. К юбилею Псковской школы-интерната немецкие партнеры закупили все необходимое оборудование для нового музыкального класса. Кроме того, поддержку получил приют для животных «Шанс».

В прошлом году состоялись две важные Международные конференции, определяющие развитие породненных связей по всей Европе. Это 14-ая Конференция городов-партнеров России и Германии в Краснодаре и 9-ая встреча городов-побратимов Беларуси и России в Могилеве. Представители муниципалитета Пскова обменялись опытом с другими городами и наметили тенденции развития.



2017 год был заключительным годом реализации проекта «Помощь ради жизни», осуществляемого Псковским региональным отделением Российского Красного Креста и Немецкого Красного Креста из породненного города Гера (Германия). Проект направлен на оказание медико-социальной помощи для проживающих в Пскове бывших узников национал-социализма.



Традиционно связи с прибалтийскими партнерами и Белорусской Республикой наиболее активны в сфере спорта. В прошлом году псковские команды по боксу, греко-римской борьбе, фехтованию, кудо, волейболу, легкой атлетике и другим видам спорта приняли участие в более 40 соревнованиях на территории Эстонии, Латвии, Литвы, Беларуси.



В 2017 году Псков подготовил 10 заявок и прошел предварительный отбор в новую программу приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020». Проектные заявки, направленны на защиту окружающей среды, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, а также на развитие сотрудничества между образовательными и спортивными учреждениями приграничных территорий.