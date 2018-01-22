Общество

10 «горячих линий» провела в 2017 году псковская Кадастровая палата

В филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области подвели итоги работы с обращениями граждан за период с января по декабрь 2017 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, на личном приеме у руководства и сотрудников филиала было принято 1 637 граждан (из них 326 – руководством филиала), 263 вопроса поступило в ведомственный центр телефонного обслуживания населения в сфере земельных и имущественных отношений.

За отчетный период филиал принял около 50 тыс. запросов на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

В рамках взаимодействия с гражданами филиал ежемесячно проводит телефонные «горячие линии», на которых псковичи могут задать интересующие вопросы или записаться на личный прием к руководителю или компетентному сотруднику филиала. Тематика проведения «горячих линий» разнообразна, так например, можно проконсультироваться по вопросам предоставления сведений об объектах недвижимости, а также можно узнать информацию по кадастровой стоимости или как правильно поставить имущество на государственный кадастровый учет. За 2017 год сотрудниками филиала было проведено 10 «горячих линий».

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области призывает псковичей предлагать свои варианты тем для обсуждения в рамках «горячей линии». Свои идеи можно присылать на адрес электронной почты fgu600613@60.kadastr.ru.