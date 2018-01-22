Общество

В санатории «Голубые озера» до 21 мая действуют акции «Терапия» и «Оздоровление»

В санатории «Голубые озера» до 21 мая 2018 года действуют акции «Терапия» и «Оздоровление». По информации отдела реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа, в рамках акции «Терапия» отдыхающим предлагаются следующие услуги: консультация врача, лечебный массаж через день, водные процедуры через день, лечебная физкультура, прием минеральной воды. Стоимость путевки – от 1250 рублей в день. Акция действует на путевки с заездом в понедельник на 14 дней и более.

Отдыхающим по программе «Оздоровление» предлагаются физиотерапевтические процедуры, фототерапия, ульразвуковая терапия, магнитотерапия, франклинизация, индуктотермия, аэрозольная терапия, электросон, аэроионотерапия, спелеотерапия, лечебная физкульура. Стоимость путевки от 1000 рублей в день при заезде в понедельник на 14 дней и более.

Напомним, что санаторий «Голубые озера» находится в Невельском районе Псковской области. Он расположен в сосновом бору на берегу живописного озера Малый Иван. Зимой здесь можно покататься на лыжах, санках, взять в прокат другой спортивный инвентарь.

Получить дополнительную информацию, забронировать места и приобрести путевку можно в отделе реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа по телефонам: 72-82-18, 62-17-66 или по адресу: Псков, ул. Советская, 15, каб. 12.

Телефон единой службы информации и бронирования 8-800-100-15-35 (звонок бесплатный, в том числе с мобильных номеров).