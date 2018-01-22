Общество

Профильный комитет Госдумы одобрил законопроект, дающий детям право на пенсию по потере кормильца, если поиски алиментоплательщика не дали результатов

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник одобрил ко второму чтению инициированный правительством РФ законопроект, позволяющий начислять детям пенсию, если суд признает безвестно отсутствующим должника по алиментам, пишет «Интерфакс».

«Законопроектом предлагается дополнить статью 65 Федерального закона "Об исполнительном производстве" новой частью, согласно которой в том случае, если розыск оказался безрезультатным и в течение года со дня получения последних сведений о должнике место нахождения его не установлено, судебный пристав-исполнитель будет информировать взыскателя о безрезультатности розыска, а также разъяснять ему право на обращение в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим», - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Таким образом, ребенок получит право на получение пенсии по потере кормильца, уточняется в сопроводительных материалах.