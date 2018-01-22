Общество

Псковские пограничники задержали гражданина Латвии, который потерял ориентацию в пространстве

С момента становления льда в акватории Псковско-Чудского водоема участились случаи нарушения отдельными гражданами требований законодательства Российской Федерации в пограничной сфере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

На прошедших выходных сотрудниками ведомства задержан нарушитель режима государственной границы, пересекший государственную границу из Эстонии в Россию. Во взаимодействии с пограничниками Эстонской Республики в районе деревни Пнево Гдовского района стражами границы на пограничном сторожевом катере задержан гражданин Латвии 1966 года рождения. Из-за отсутствия средств навигации иностранец потерял ориентацию в пространстве, что в итоге привело к привлечению его к административной ответственности в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей. Мужчина передан представителям пограничного ведомства сопредельного государства.

Нарушения гражданами пограничного законодательства в совокупности с небрежным отношением к элементарным мерам безопасности на воде (отсутствие средств связи и навигации, неисправное состояние плавсредства либо средство передвижения по льду, выход в озера при неблагоприятных погодных условиях и без индивидуальных средств спасения) порой приводят к неблагоприятным последствиям.

Пограничное управление напоминает жителям и гостям нашего региона, что в соответствии с правилами пограничного режима, въезд в пограничную зону разрешен только при наличии документов, удостоверяющих личность и пропусков (индивидуальных либо коллективных), на право нахождения в пограничной зоне.

Места въезда в пограничную зону установлены на путях сообщения и обозначены предупреждающими знаками.

Обращаем внимание, что с наступлением темного времени суток запрещается находиться в 100-метровой полосе местности, прилегающей к российским берегам Чудского, Теплого и Псковского озер, а также реки Нарва.