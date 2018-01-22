Общество

В Пскове выявлены пятитысячные банкноты с признаками подделки

В Пскове выявлены две пятитысячные банкноты с признаками подделки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, они изъяты полицией 22 января в одном из финансовых учреждений областного центра. В связи с этим стражи порядка напоминают гражданам о порядке действий при обнаружении фальшивых денежных знаков.