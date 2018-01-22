Общество

Легализовать марихуану предложила Ксения Собчак

Кандидат в президенты России от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак выступила за легализацию легких растительных наркотиков в стране. Об этом она сказала на встрече со своими сторонниками в Калининграде, сообщает РИА Новости. По словам Собчак, такая мера поможет решить вопрос с «наркотической эпидемией» в России.

«Я сама этим не пользуюсь, но я и водку бутылками не пью. И я не очень понимаю, почему водку пить в огромном количестве - это считается нормальным у нас в стране, а использовать марихуану, от которой гораздо меньше последствий, даже с точки зрения статистики преступлений, - нет»,- пояснила она.

В МВД категорически против такой инициативы. Начальник главного управления по контролю за оборотом наркотиков ведомства Андрей Храпов подчеркивает, что в этом нет никакой пользы и никакого медицинского эффекта. По его данным, в странах, где употребление каннабиса не возбраняется, уже приходят к выводу, что это неправильно.

Напомним, Собчак как кандидату от непарламентской партии нужно до 31 января собрать 100 тысяч подписей избирателей. На воскресенье, 21 января, у нее было собрано уже 97 тысяч.

Выборы президента России пройдут 18 марта.