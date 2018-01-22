Общество

Псковская полиция готовит предложения для внесения изменений в федеральный «антиалкогольный» закон

Псковская полиция готовит предложения для внесения изменений в федеральный «антиалкогольный» закон. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил начальник отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по городу Пскову, майор полиции Евгений Кулешов.

Сначала, заметил он, предложения будут переданы на рассмотрение в администрацию Пскова, затем - в администрацию Псковской области, чтобы потом они дошли до Госдумы. Дело в том, что сейчас, согласно законодательству, местные депутаты не могут вносить какие-то ограничения или дополнения в закон о регулировании реализации алкогольной продукции.

Предложений много. В частности, псковская полиция предлагает предпринимателя, который намерен открыть общепит, обязать приходить в территориальный орган Роспотребнадзора, заявлять о себе, лично подавать письменное заявление. После этого представители санитарных служб выходят на объект, осматривают помещение на соответствие всем ГОСТам и СанПиН. И только после этого им дается разрешение на торговлю и открытие. Сейчас же предпринимателю достаточно дистанционно подать уведомление о начале работы. «Если мы выведем это на федеральный законодательный уровень, это будет огромный плюс», - подчеркнул Евгений Кулешов.

Еще одно предложение - проведение совместных с различными ведомствами проверок баров, осуществляющих продажу алкогольной продукции, без уведомления.