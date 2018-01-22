Общество

13 тонн шампиньонов уничтожены на полигоне ТБО в Острове

13 тонн запрещенных к ввозу шампиньонов из Польши уничтожены на полигоне ТБО в Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Партия грибов следовала из Москвы в адрес ООО «Фруктовый дом» в Великие Луки. 19 января на полигоне твердых бытовых отходов в городе Острове Псковской области в рамках исполнения законодательства Российской Федерации вся подкарантинная продукция уничтожена механическим путем.

Ранее сообщалось, что на территории Псковской области сотрудники межведомственной мобильной группы остановили три транспортных средства, следовавших из Республики Беларусь в Российскую Федерацию. При проверке груза водители предъявили товарные накладные, согласно которым перемещаемые грибы следуют по внутренней перевозке со склада в Москве на склад в Псковской области. При осмотре грузовых отделений на доступной части упаковки была обнаружена маркировка, указывающая страной происхождения товара Российскую Федерацию и Республику Беларусь. В связи с возникшими подозрениями о подлинности представленных перевозчиками документов, было принято решение о проведении дополнительных проверочных мероприятий.

В результате осмотра товара с представителями Россельхознадзора установлено, что фактической страной происхождения грибов является Польша, то есть данный товар запрещен к ввозу на территорию РФ в соответствии с требованиями указа президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 года № 778.