Общество

Одному из псковских пабов отказали в продлении лицензии на продажу алкоголя

Одному из псковских пабов отказали в продлении лицензии на продажу алкоголя. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщила начальник отдела лицензирования и контроля госкомитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Наталья Бикташева.

Специалисты пришли к выводу, что заведение визуально не соответствует нормам общепита. Владелец оспаривает это решение в суде, и Наталья Бикташева не уверена, что суд не примет его сторону.

На данный момент на территории Пскова были выданы лицензии пяти организациям, осуществляющим реализацию алкогольной продукции в 13 объектах, так называемых «наливайках». С ноября 2017 года приостановлено действие лицензии в трех объектах, сейчас по их заявлениям действие лицензий прекращено. При этом эксперты сомневаются, «что там нельзя что-то купить».

Так, на сегодня лицензии на продажу алкоголя приостановлены или отсутствуют в заведениях по следующим адресам: ул. Алтаева, 1а, ул. Максима Горького, 10/10, ул. Юбилейная, 40, ул. Яна Фабрициуса, 4, ул. Советской Армии, 5.

Наталья Бикташева напомнила, что с 2016 года до 2018 года плановые проверки малых предпринимателей запрещены, а внеплановые проверки требуют согласования с прокуратурой Псковской области.

При этом все проверки носят уведомительный характер, то есть владелец должен быть уведомлен о проведении внеплановой проверки минимум за 24 часа, плановой - за 3 дня.