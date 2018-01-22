Общество

Продающих алкоголь из Duty Free в Пскове ждут штрафы от 30 тысяч рублей

Продающих алкоголь из Duty Free в Пскове ждут штрафы от 30 тысяч рублей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил начальник отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по городу Пскову, майор полиции Евгений Кулешов.

Только с начала 2018 года выявлено порядка 11 нарушений в этом направлении. Продавцы связываются с покупателями как через соцсети, так и по телефону.

Штраф, подчеркнул Евгений Кулешов, сейчас немаленький, а по новой статье он будет составлять от 30 тысяч рублей для физлиц.