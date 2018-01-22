Общество

Названы образовательные учреждения Псковской области, где откроют центры робототехники

В Псковской области подведены итоги конкурса по созданию центров робототехники.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Центр молодежного инновационного творчества «Юный техник», победителями стали пять образовательных организаций Псковской области: Гимназия им. А. Д. Петрова Центра образования Опочецкого района, Палкинская средняя школа, Печорская средняя общеобразовательная школа № 3, школа № 13 города Пскова и великолукский Центр технического творчества.

Каждое учреждение станет площадкой развития робототехники в регионе и получит необходимое робототехническое оборудование - комплекты Lego Mindstorms EV3 (базовый и ресурсный наборы), ноутбуки и методическую поддержку.

Кроме того, команды учреждений-победителей смогут принять участие в четвертом областном турнире по робототехнике «Робо-2018», который пройдет в Пскове 26–27 марта. Его цель - развитие интереса к инженерно-техническому творчеству среди детей и молодежи, привлечение новых учеников в кружки и центры робототехники, организация площадок для обмена опытом и идеями.

Добавим, что конкурс проводила общественная организация «Юный техник» совместно с Государственным управлением образования Псковской области в рамках проекта по развитию гражданского общества на средства Фонда президентских грантов, который НКО выиграла в прошлом году. В конкурсном отборе приняли участие 8 учреждений образования региона.