Общество

На одном из участков улицы Свердлова в Пскове включено новое электроосвещение

На участке улицы Свердлова, на которой ведется реконструкция в рамках создания туристско-рекреационного кластера «Псковский», от улицы Шуйского до улицы Советской включено новое электроосвещение. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», об этом стало известно сегодня, 23 января, в ходе рабочего выезда главы администрации Пскова Александра Братчикова на объект с целью контроля производства работ. На всем протяжении улицы Свердлова устанавливаются современные светодиодные лампы.

Руководитель компании-подрядчика, осуществляющей реконструкцию, Роман Кухи рассказал, что на сегодняшний момент основные работы, в том числе прокладка инженерных сетей и обновление основания дороги, на участке от улицы Воеводы Шуйского до улицы Калинина завершены. На весенне-летний сезон отложена укладка верхнего слоя асфальтового покрытия, обустройства примыканий ко дворам и общее благоустройство.

На участке от улицы Калинина до улицы Советской завершена прокладка инженерных сетей. В благоприятных погодных условиях подрядчик произведет укладку двух слоев асфальтового покрытия, обустройство тротуаров, парковочных карманов и велодорожки.

Параллельно идет реконструкция парковой зоны в районе Могилы неизвестного солдата и Баториева креста. На сегодняшний день завершены работы по замене ливневой канализации, залегающая на глубине 5-7 метров. Впереди - обустройство освещения и общее благоустройство.

Напомним, проект реконструкции улицы Свердлова в Пскове является завершающим этапом в создании единого туристского маршрута вдоль крепостных стен Окольного города. Реконструкция улицы позволит повысить транспортную доступность к объектам туристского показа, обеспечить дополнительными парковочными местами. Кроме того, будут обновлены все инженерные коммуникации, что улучшит водо- и теплоснабжение близлежащих жилых домов. В 2017 году из федерального и областного бюджетов на реконструкцию улицы Свердлова выделено 236 млн рублей, в 2018 году планируется выделить 265 млн рублей.