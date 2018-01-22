Общество

Великолучане могут поучаствовать в фотоконкурсе «Я помню! Я горжусь!»

Отдел по молодежной политике Управления образования администрации города Великие Луки приглашает принять участие в конкурсе фоторабот «Я помню! Я горжусь».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе, на конкурс представляется фоторабота размером А3, разрешением не менее 1024*768 пикселей. Один участник конкурса может представить не более двух фоторабот (возраст участников 18-35 лет).

Работы принимаются до 28 января на почту отдела по молодежной политике molod@vluki.reg60.ru с указанием ФИО автора, контактного телефона и название работы. Лучшие фотоработы будут отправлены на Всероссийский конкурс.