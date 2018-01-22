Общество

В Псковской области создано 143 подразделения добровольной пожарной охраны

На сегодняшний день в целях улучшения противопожарной защиты населения Псковской области на территории области создано 143 подразделения добровольной пожарной охраны. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в реестр добровольных пожарных Псковской области внесены 7650 членов добровольной пожарной охраны области.

Именно на добровольных пожарных лежит забота о пожарной безопасности в отдаленных деревнях и селах Псковской области, сохранности жизни, здоровья и имущества граждан. Жители сельской местности при поддержке местных органов власти успешно решают задачи по охране своих населенных пунктов от пожаров, обеспечивают тушение пожаров до прибытия подразделений профессиональной пожарной охраны.

Каждый год в области увеличивается количество добровольных формирований и численность добровольных пожарных.