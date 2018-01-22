Общество

«Эхономика» с директором ООО «АСПО» Андреем Лукьяновым и директором ООО «Экорос» Андреем Папчуком. ВИДЕО

В прямой эфир радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Эхономика». Гостями студии стали директор ООО «АСПО» Андрей Лукьянов и директор ООО «Экорос» Андрей Папчук.

Разговор был посвящен обсуждению ситуации, связанной с закрытием псковской городской свалки и изменением тарифов за вывоз мусора. Напомним, что с 1 января 2018 года закрыт городской полигон ТБО, и отходы жителей города Пскова и Псковского района вывозятся по временной схеме - через мусоросортировочный комплекс на полигоны других районов области. Весь псковский мусор в настоящее время проходит обязательную переработку в деревне Котово Псковского района, что существенным образом сокращает его объемы. Потоки мусора из Пскова и Псковского района будут перераспределены и начнут поступать на семь лицензированных полигонов северной части региона, однако жители Порховского района выразили несогласие с решением свозить мусор из Пскова на территорию полигона, расположенного под Порховом, и потребовали прекратить такую практику.

Можно ли найти новую площадку для полигона ТБО, которая устроит всех? Насколько при этом повысятся тарифы на вывоз мусора для населения и для чего нужен раздельный сбор бытовых отходов? Ответы на эти и другие вопросы дали гости студии.