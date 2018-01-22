Общество

Скоро на фасаде Псковского перинатального центра появится эмблема

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 23 января, провел очередное еженедельное выездное совещание на строительной площадке Псковского перинатального центра.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, сейчас на объекте работает почти 300 человек. Помимо внутренней отделки помещений специалисты выполняют монтаж вентиляции, медицинского оборудования и мебели, продолжается отделка входной группы. На первом и втором этажах здания практически завершен монтаж навесного потолка и укладка плитки.

Михаил Ведерников прошел по всем этажам и проверил, что изменилось с его последнего визита. Подрядчик, как и обещал, выполнил черновую отделку перехода от старого роддома к новому перинатальному центру и по мере высыхания штукатурки рабочие приступят к финишным работам.

«Лифты пришли?» - также поинтересовался врио губернатора.

«Пришла первая партия, уже начали устанавливать. Три нестандартные кабины поступят в феврале», - ответил заместитель губернатора Александр Кузнецов.

В ходе осмотра помещений руководитель региона оценил подготовку палат для будущих матерей и установку оборудования в операционных. Одна из них уже полностью укомплектована всем необходимым: операционным столом с дистанционным управлением, основным светом и светом для эндоскопических операций, видеокамерой с монитором, дефибриллятором, кювезом для новорожденных и другим оборудованием. «Здесь все готово к работе», - отметил специалист по монтажу.

Кроме того, совсем скоро на фасаде перинатального центра появится эмблема. Отвечая на вопрос Михаила Ведерникова, подрядчик сообщил, что к ее монтажу планируется приступить до конца этой недели.

В целом руководитель региона положительно оценил динамику работ и попросил подрядчика не сбавлять темп.