Общество

Акция «Подвигу твоему, Ленинград!» пройдет в Пскове, Палкино и Печорах

27 января в Пскове и других городах области пройдет акция, посвященная 74-й годовщине полного освобождения города Ленинграда от блокады. Акцию проводят региональная общественная молодежная организация «Вечевой Орден» и региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке центра «Патриот».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, акция пройдет с 12.00 до 19.00 на пересечении улиц Пушкина и Ленина. На площадке у псковичей будет возможность поближе познакомиться с военной прессой времен Великой Отечественной войны, погрузиться в атмосферу улиц блокадного Ленинграда, побывать на пункте выдачи хлеба, приготовленного по оригинальному рецепту, и попробовать те самые «знаменитые 125 грамм». С наступлением сумерек на месте проведения акции будет транслироваться хроника военных лет.

В городе Печоры акция начнется 27 января в 11.00 на Площади Победы.

26 января в 17.00 акция состоится в районном центре досуга Палкинского района по адресу: Палкино, улица Островская, 14. В рамках мероприятия будет представлена экспозиция на тему «Блокада Ленинграда» (детские рисунки и фотографии времен блокады) и пройдет выдача блокадного хлеба, испеченного по оригинальному рецепту. Завершится мероприятие показом фильма «Три дня до весны», предоставленного киностудией «Ленфильм».

29 января в 14.30 в отделе гуманитарной литературы Псковской областной библиотеки пройдет час истории «Блокадные дни Ленинграда».

Акция впервые пройдет на средства, полученные организаторами в виде грантовой поддержки от Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).