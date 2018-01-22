Общество

Филиал Федерального центра высоких медицинских технологий может появиться на базе Псковской областной больницы

Рабочую встречу с главным врачом Федерального центра высоких медицинских технологий министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Калининград) Юрием Шнейдером провел во вторник, 23 января, временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, во встрече также приняли участие первый заместитель губернатора Вера Емельянова и председатель государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.

Руководитель области рассказал, что между Псковской и Калининградской областями подписано соглашение о сотрудничестве в различных сферах и развитие взаимодействия в области медицины станет продолжением уже начатой работы. В свою очередь главврач центра согласился с тем, что имеющийся у учреждения опыт в лечении сердечно-сосудистых заболеваний будет полезен псковским специалистам и их пациентам, и выразил готовность к диалогу.

Игорь Потапов добавил, что сегодня в Пскове с участием Юрия Шнейдера состоится совещание с руководителями медицинских организаций области, в рамках которого пройдет презентация медицинского учреждения, а также подписание соглашения о сотрудничестве между Центром высоких медицинских технологий и государственным комитетом Псковской области по здравоохранению и фармации.

По предложению Михаила Ведерникова одним из направлений этого сотрудничества может стать подготовка и переподготовка в Калининграде медицинских кадров. «В свете предстоящего открытия в Пскове нового перинатального центра наиболее актуальна подготовка специалистов в сфере родовспоможения. Калининградский центр обладает мощной материально-технической базой, в том числе для компьютеризированного обучения студентов ведению родов», - сказал врио губернатора. Он также предложил Вере Емельяновой и Игорю Потапову подумать над созданием в регионе филиала центра на базе Псковской областной больницы.

Кроме того, Михаил Ведерников также выразил заинтересованность в направлении псковских пациентов на лечение в Калининград по квотам. По мнению врио губернатора, это положительно скажется на решении демографической проблемы в регионе. Первый вице-губернатор Вера Емельянова добавила, что в Псковской области проживают несколько сотен плановых больных, которые нуждаются в высокотехнологичных операциях на сердце.

«Доктора из разных регионов России регулярно бывают в нашем центре. Если это будет полезно псковским специалистам, мы готовы их принять и поделиться нашими технологиями», - ответил Юрий Шнейдер.

Стороны сошлись во мнении, что для реализации этих планов необходимо организовать прямое транспортное сообщение между двумя регионами. Михаил Ведерников дал поручение Вере Емельяновой проработать этот вопрос в рамках развития авиакомпании «Псковавиа».

Врио главы региона также озвучил идею развития не только медицинского туризма, но и обмена детскими и молодежными группами для совместного отдыха и проведения различных мероприятий.