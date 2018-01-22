Общество

Специалисты Псковского филиала академии ФСИН занимаются просветительской деятельностью в сфере применения закона о госзакупках

Сотрудники группы государственного оборонного заказа и государственных закупок отдела тылового обеспечения Псковского филиала академии в рамках профориентационной работы провели занятия со школьниками гуманитарного лицея города Пскова по освоению ими новой профессии - «Специалист или эксперт в сфере закупок», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Старший инспектор группы государственного оборонного заказа и государственных закупок отдела тылового обеспечения кандидат экономических наук Светлана Шкорубская рассказала школьникам о сложных и ответственных специальностях, связанных с госзакупками, и видах торгов в этих сферах.

Ребята узнали, что сегодняшнее законодательство одновременно и усложняет процедуру организации торгов путем создания условий для конкуренции, и упрощает ее, делая процесс более прозрачным. Для них стал открытием тот факт, что будущий юрист обязательно должен знать и понимать основные положения закона № 44-ФЗ.

«Выпускники Псковского филиала академии по окончании образовательной организации в своей служебной деятельности обязательно столкнутся с действием закона № 44-ФЗ, поэтому так важно, чтобы они, будучи еще курсантами и студентами, имели представление о работе в сфере закупок, и мы им в этом обязательное поможем», - отметила Светлана Шкорубская.

Отметим, что в апреле и сентябре 2018 года Псковский филиал академии проведет обучающие курсы повешения квалификации для сотрудников территориальных органов и образовательных организаций ФСИН России, ответственных за выполнение закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.