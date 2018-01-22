Общество

Жители Псковской области смогут получать в Федеральном центре высоких медицинских технологий медпомощь по квотам

Госкомитет по здравоохранению и фармации Псковской области и Федеральный центр высоких медицинских технологий министерства здравоохранения РФ во вторник, 23 января, подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили председатель госкомитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов и главный врач центра, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Юрий Шнейдер.

Согласно документу, Псковская область будет сотрудничать с Центром в реализации совместных мероприятий по повышению качества оказания помощи по профилям «сердечно-сосудистая хирургия» и «травматология и ортопедия». В рамках сотрудничества будет оказываться методическая помощь, проводиться семинары, конференции, форумы и круглые столы. Специалисты Центра также примут участие в формировании региональной системы развития и повышения квалификации сердечно-сосудистых хирургов, кардиологов, травматологов, ортопедов и специалистов смежных специальностей.

Кроме того, жители Псковской области смогут получать в Федеральном центре высоких медицинских технологий медпомощь по квотам. «Мы готовы делать это практически без очереди в достаточно больших объемах», - отметил Юрий Шнейдер.

Федеральный центр высоких медицинских технологий министерства здравоохранения РФ находится в Калининграде. Он построен в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» и был официально открыт в октябре 2012 года. В Центре не только оказывается консультативная помощь, но и проводятся любые виды оперативных вмешательств на сердце и сосудах у пациентов любого возраста, начиная от новорожденных детей, заканчивая пожилыми пациентами, применяются новейшие технологии выполнения оперативных вмешательств с использованием современного медицинского оборудования. Центр работает по двум профилям: «сердечно-сосудистая хирургия» и «травматология и ортопедия».

В Псковской области современный сосудистый центр на базе Псковской областной клинической больницы с двумя отделениями был создан в 2011 году в рамках реализации региональной программы модернизации здравоохранения и федеральной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистой патологией». Здесь оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь всем жителям Псковской области, имеющим сердечно-сосудистые патологии. В учреждении функционируют отделение неотложной кардиологии и неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения, отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, нейрохирургическое и ангиохирургическое отделения, а также круглосуточно действующая служба компьютерной томографии и функциональной диагностики.