Общество

Пушкиногорской санаторной школе-интернату придется достроить забор из горбыля даже при выделении средств на строительство капитального ограждения

Государственное управление образования Псковской области довело до Пушкиногорской санаторной школы-интерната лимиты финансирования с учетом строительства нового капитального ограждения. Но, по информации директора школы Аркадия Васильева, временный забор из горбыля все равно придется достроить. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Средства в лимитах на строительство ограждения мы действительно сегодня видим, но есть нюансы, из-за которых нам придется продолжить начатое строительство временного забора. Во-первых, для того, чтобы построить ограждение, необходимо сделать техническое задание. Его по согласованию с управлением образования взялось делать управление капитального строительства. Специалист уже выезжал на место, но сейчас трудно сказать, сколько времени займет процесс разработки. После составления технического задания надо будет создать проектно-сметную документацию. Ее составление опять же займет время. Если УКС возьмет и эту работу на себя, то процедура может сократиться на месяц, но возможен и вариант выхода на аукцион: сейчас бюджетные организации находятся под таким строгим контролем, что вне поля действия 44-ФЗ мы разве что замок в двери поменять можем. А проведение конкурса непосредственно на строительство забора - это вообще неизбежное условие. На проведение аукциона тоже может уйти месяц, плюс само строительство ограждения: подрядчик, который выиграет аукцион, за три дня забор не построит», - пояснил Аркадий Васильев.

Еще один нюанс, по словам директора школы, состоит в том, что по решению арбитражного суда на сегодня казначейством приостановлено обслуживание счетов школы: долг за коммунальные услуги, по которому арбитражным судом и было принято это решение, на 1 января 2018 года составлял 3 миллиона 650 тысяч рублей. «Управление образования сразу после нового года погасило нам 3 млн рублей, но оставшиеся 650 тысяч рублей фактически сохранили ситуацию в том же виде, в котором она была 31 декабря: наличие хоть какой-то задолженности является препятствием для возобновления обслуживания наших счетов казначейством, даже если эта задолженность составляет один рубль. Поэтому мы вновь будем ходатайствовать перед управлением образования об изыскании средств, чтобы разрешить ситуацию с арестом счетов. Если она разрешена не будет, делу будет дан дальнейший ход и оно будет передано в руки судебных приставов. И тогда возникнет та же проблема, что и со строительством ограждения: будет требование судебных приставов – будет автоматическое списание всех средств, которые приходят на наши счета, в том числе и средства на строительство ограждения. Таким образом, мы сегодня видим движение вперед: выделены лимиты, специалист из УКС выезжал на место для составления техзадания, но есть слишком много нюансов, которые не позволяют решить вопрос с капитальным ограждением быстро. А 22 января у нас уже истекал срок исполнения судебного решения о строительстве забора. И представитель отдела судебных приставов по Пушкиногорскому, Новоржевскому, Бежаницкому и Локнянскому району УФССП по Псковской области выезжала на место, составляла акт о начале строительства ограждения с привлечением понятых. Сегодня службой судебных приставов будет вынесено официальное требование закончить строительство в течение месяца. Мы обращались в ОСПП за предоставлением отсрочки до 1 марта, но нам пояснили, что служба не вправе предоставить такую отсрочку. Поэтому в течение месяца мы должны завершить строительство ограждения, если не закончим, то следует ожидать санкций административного или иного характера. Поскольку за месяц настоящий забор мы не построим, то сегодня мы по-прежнему стоим перед необходимостью построить вот такое временное сооружение, которое все уже видели и все оценили», - рассказал Аркадий Васильев.

Директор Пушкиногорской санаторной школы-интерната выразил глубокую благодарность предпринимателю Геннадию Николаеву, который безвозмездно предоставил школе возможность отобрать строительный материал. «Геннадий Павлович помогал нам и ранее: когда шесть лет назад мы строили хоккейную коробку, нам не хватило двух кубометров доски, и именно он подарил нам недостающий материал. Мы очень благодарны ему за понимание. На сегодня мы заготовили и завезли в необходимом количество стройматериал. С 22 января мы продолжаем строительство, тем более, что на помощь пришли коллеги, а также представители профсоюзной стороны. Других вариантов у нас на сегодня нет», - заключил Аркадий Васильев.

Отметим, что сносить временное сооружение школе придется так же, как она его строила: за свой счет. Но Псковский облсовпроф, представители которого пришли на помощь школе в строительстве забора, предлагает учреждению по завершению всех законных процедур по строительству капитального ограждения разобрать забор из горбыля на секции и предоставлять в качестве временного сооружения школам, находящимся в аналогичной ситуации неисполнения решения суда из-за отсутствия финансирования со стороны учредителя.

Напомним, что в мае 2011 года Пушкиногорский районный суд вынес решение об установке ограждения по периметру образовательного учреждения - Пушкиногорская санаторная школа-интернат. В определенные судом сроки в связи с отсутствием финансирования это решение исполнено не было. Образовательное учреждение ежегодно обращалось в суд с заявлением об отсрочке исполнения в связи с тем, что средства на возведение ограждения из областного бюджета в течение 6 лет так и не были выделены. В мае 2017 года Пушкиногорский районный суд вынес определение об отказе в предоставлении отсрочки. В августе 2017 года Псковский облсовпроф обратился в Государственное управление образование Псковской области с просьбой выделить Пушкиногорской санаторной школе-интернату необходимые средства. По информации управления образования в финансовое управление администрации Псковской области были направлены письма с просьбой о выделении школе дополнительных финансовых средств. Но на конец 2017 года эти средства не были изысканы.

22 декабря 2017 года руководство школы получило требование отдела судебных приставов по Пушкиногорскому, Новоржевскому, Бежаницкому и Локнянскому району УФССП по Псковской области о принятии мер по устранению нарушения законодательства о противодействии терроризму, то есть об установлении ограждения по периметру образовательного учреждения до 22.01.2018 года. В связи с чем школа самостоятельно начала строительство ограждения из материала, предоставленного спонсорами.