Общество

Михаил Ведерников поблагодарил Псковское отделение ОНФ за принципиальную работу по выявлению проблем в регионе

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил Псковское отделение ОНФ за принципиальную работу по выявлению проблем в регионе.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сегодня он проводит встречу с представителями регионального отделения ОНФ, посвященную обсуждению путей решения основных проблем региона. В ней участвуют первый заместитель губернатора Вера Емельянова, заместители губернатора Александр Кузнецов, Сергей Перников и Николай Цветков, сенатор Елена Бибикова, сопредседатели регионального отделения ОНФ Андрей Царев, Георгий Василевич и Всеволод Козловский, руководитель регионального исполкома ОНФ Григорий Турчин, председатель Областного Совета профсоюзов. Ульяна Михайлова, депутат Госдумы Александр Васильев и другие.

Открывая встречу, врио губернатора отметил, что 2018 год богат на события, и поблагодарил «фронтовиков» за активную принципиальную работу по выявлению проблемных тем в регионе. «Вы делаете это открыто и эффективно. Мы эти проблемы понимаем, и сегодня я предлагаю обсудить пути решения проблем, чтобы двигаться дальше сообща», - отметил Михаил Ведерников.

Также он предложил проводить подобные встречи руководства региона с представителями ОНФ не реже двух раз в год. Это предложение было поддержано.