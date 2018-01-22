Общество

ОНФ объявляет конкурс плакатов «День выборов»

В преддверии выборов президента РФ Общероссийский народный фронт (ОНФ) вместе с Музеем современной истории России при поддержке Русской медиагруппы (РМГ) запускают конкурс «День выборов» на лучший плакат на тему предстоящих выборов. Принять в нем участие может любой гражданин страны без возрастных ограничений. Лучшие работы попадут на выставку в Музее современной истории России, а их авторы получат призы, сообщает пресс-служба ОНФ.

Эксперты ОНФ поясняют, что объявленный конкурс и созданные в результате плакаты призваны привлечь внимание к важности участия жителей страны в предстоящих президентских выборах. В ОНФ подчеркивают, что конкурс не имеет цели агитировать за какого-либо конкретного кандидата. Кроме того, в самом плакате не должно быть элементов агитации за того или иного кандидата или избирательное объединение.

«Главное, что должны показать авторы плакатов, – насколько сейчас важно для каждого принять участие в выборах, – сказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева. – Ведь мы выбираем будущее своей семьи, детей, страны, свое будущее. Поэтому участники конкурса должны призвать с плакатов соотечественников быть активными, ответственными и неравнодушными. От решения каждого из нас в конечном итоге зависит наше будущее. У нас в России плакат был очень популярен. Я еще с детства помню советские плакаты. Некоторые из них до сих пор не утратили актуальности и эмоциональной силы, бьют не в бровь, а в глаз. Мы не хотим призвать голосовать за конкретного человека, а просто стремимся услышать мнение граждан по поводу того, почему важно пойти на выборы и высказать свое мнение. Креативьте, а мы вместе с профессиональным жюри это оценим. Мы хотим, чтобы ваши плакаты стали подспорьем на всех выборах, которые будут. Мы рассчитываем, что и сейчас по итогам конкурса появятся новые шедевры плакатного искусства, которые смогут ярко и убедительно передать значение выборов, призвать избирателей на участки».

Конкурсная работа должна представлять из себя рисунок на тему выборов, который напоминает о важности активного участия в них и информирует о проведении выборов президента, назначенных на 18 марта 2018 г.

«Появившись в России на рубеже XIX-XX столетий, плакат вошел в историю как одно из главных средств агитации, – отметила директор Музея современной истории России Ирина Великанова. – Наша коллекция насчитывает более 70 тыс плакатов. Это одна из самых крупных коллекций, которая существует в России. Начинала она формироваться в 1922 г. с выставки «Красная Москва». Рожденные в СССР до сих пор прекрасно помнят лозунги с плакатов. Многие из них сейчас составляют золотой фонд музейных коллекций. И это не удивительно, потому что над ними трудились выдающиеся художники. Острая подача информации, доступность и быстрый отклик были главными характеристиками этого вида искусства. Сегодня его заменили телевизор и интернет. Но особенность плаката в том, что он по-прежнему может заразить зрителя своими эмоциями, сконцентрированными в ярких плакатных символах. Те плакаты, которые станут победителями, займут место в коллекции Музея современной истории России».

Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться на его сайте konkursONF.ru и загрузить изображение плаката (работы принимаются до 20 февраля). После проверки на формальное соответствие условиям конкурса он отправится в экспертный совет на оценку. После этого будут отобраны 50 лауреатских работ, которые будут размещены на сайте в открытом доступе. Победителей в трех номинациях – школьники и студенты, любители и профессиональные художники – определит жюри конкурса. Итоги будут подведены до 1 марта. В состав жюри конкурса входят известные деятели культуры и искусства, общественники. Лучшие плакаты будут размещены на выставке в Музее современной истории России в г. Москва в начале марта.

Отметим, что победители конкурса получат призы и смогут принять участие в Медиафоруме Общероссийского народного фронта, но самое главное – возможность оставить свой след в истории.

Информационным партнером конкурса выступает «Русская Медиагруппа». «Это далеко не первый проект ОНФ, который поддерживает Русская Медиагруппа и Русское Радио. Мы сотрудничаем на постоянной основе и с удовольствием реагируем на инициативы. Многомиллионная аудитория медиа-ресурсов Русской медиагруппы, слушатели Русского Радио по всему миру, во всех регионах России узнают о нашей совместной социально важной деятельности. Кстати, аудитория Русского Радио всегда очень активная и охотно отзывается на творческие конкурсы! Так что, может, победителем станет именно слушатель Русского Радио!» – заявил ведущий радиостанции «Русское Радио» Дмитрий Оленин.