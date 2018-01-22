Общество

Михаил Ведерников поручил проработать комплексное благоустройство территории вблизи Псковского перинатального центра

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 23 января, обошел территорию вокруг строящегося перинатального центра и родильного дома, которая требует благоустройства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, внимание руководителя региона к вопросу по просьбе псковичей привлекла депутат Псковской городской Думы Елена Полонская.

Из-за соседства многоэтажных жилых домов и нескольких учреждений здравоохранения здесь не хватает парковочных мест. Рядом с домами сложен грунт со стройплощадки, что перекрывает прямой проезд для населения. Кроме того, разбиты подъезды к областной стоматологии и женской консультации.

Решением вопроса Михаил Ведерников поручил заняться своему заместителю Александру Кузнецову совместно с администрацией города Пскова. «Нужно продумать комплексный план благоустройства: ремонт дворов и дорог, создание парковочных мест и обустройства дорожной развязки, которая могла бы стать дублером улицы Коммунальной и разгружать ее в часы пик», - сказал врио губернатора.

Он также поручил Александру Кузнецову проконтролировать, чтобы после завершения строительных работ на перинатальном центре подрядчик убрал прилегающую территорию.