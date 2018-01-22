Общество

Почта России выпустила каталог 2018 года с товарами к 23 февраля и 8 марта

Почта России выпустила каталог «Почтамаркет», в котором можно найти подарки к 23 февраля и 8 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

Традиционно в свежем каталоге предлагается широкий спектр зимних и весенних товаров, товаров для дома и семьи, товаров для здоровья, активного отдыха, детских игрушек и книг, домашнего текстиля, бытовой техники, аксессуаров. Среди представленного ассортименты можно найти мангал, двухъярусную коптильню, набор для маникюра и педикюра, сумку-холодильник и даже палки для скандинавской ходьбы.

В каталоге можно выбрать подарки к праздникам - 23 февраля и 8 марта, включая праздничные открытки, которые можно сразу подписать и отправить конкретному адресату.

На сайте market.pochta.ru представлены десятки тысяч товаров, в печатном каталоге, который размещен во всех 42 тысячах почтовых отделениях - около 100 наименований, а для постоянных клиентов в почтовые ящики будут доставлены специальные каталоги, включающие около 200 товаров.

Заказать товары можно во всех отделениях Почты России, на сайте market.pochta.ru ли по бесплатному телефону 8-800-775-2-555. Оплатить заказ можно в режиме онлайн банковской картой (эквайринг предоставляет Почта Банк), а также наличными – при оформлении заказа в почтовом отделении или при получении – наложенным платежом. Каждому заказу присваивается уникальный номер, по которому его можно отследить на сайте. Стоимость доставки варьируется от 349 до 399 рублей вне зависимости от региона доставки и веса заказа. Стоимость открытки составляет 149 рублей, включая пересылку в любой регион России.