Общество

Привлекать к волонтерству пожилых псковичей предложила председатель облсовпрофа Ульяна Михайлова

Привлекать к волонтерству пожилых псковичей предложила председатель облсовпрофа Ульяна Михайлова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свое предложение она озвучила на встрече врио губернатора псковского региона Михаила Ведерникова с представителями регионального отделения ОНФ. О необходимости развития на территории области волонтерского движения за счет потенциала молодежи заявил сопредседатель псковского ОНФ Георгий Василевич.

Михаил Ведерников согласился со справедливостью его слов, учитывая, что 2018 год объявлен в стране Годом волонтерства, и поручил профильным подразделениям администрации региона в течение 10 дней подготовить отчет, что сделано в регионе по волонтерству.

Между тем, Ульяна Михайлова предложила задействовать в развитии волонтерского движения потенциал псковичей зрелого и пожилого возраста, многие из которых имеют активную позицию и готовы нести общественную нагрузку.