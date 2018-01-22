До минус 15 градусов может похолодать в Псковской области

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 24 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшой снег.
Ветер южных направлений 6-11 м/сек.
Температура по области: ночью -10…-15 градусов С, днем -2…-7 градусов С.
Атмосферное давление высокое.
Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме. Радиационный фон 0,09-0,14 мкЗв/ч. Ухудшение РХБ обстановки не прогнозируется.