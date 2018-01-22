Общество

Программа «Формирование комфортной городской среды» в Псковской области будет скорректирована

Программа «Формирование комфортной городской среды» в Псковской области будет скорректирована. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение было озвучено на встрече врио губернатора псковского региона Михаила Ведерникова с представителями псковского регионального отделения ОНФ.

О недостаточной эффективности реализации программы в 2017 году, которая частично вызвана поздним объявлением конкурсов и, как следствие, поздним началом работ на конкретных объектах, сегодня заявил сопредседатель отделения Всеволод Козловский.

Со справедливостью его слов согласился вице-губернатор Александр Кузнецов. «Не могу сказать, что у нас не было ошибок. Программу нужно приводить к единому знаменателю для всех муниципалитетов, чтобы у всех было единое представление о том, что такое комфортная городская среда, а пока его нет», - отметил он. Несмотря на это, по его словам, по региону выполнена не одна сотня объектов, и граждане, подавшие заявки на участие в программе, получили то, что ожидали.

«Мы прислушаемся к мнению общественности и сделаем корректировку программы, чтобы она стала эффективной, а среда - комфортной», - пообещал представителям ОРФ вице-губернатор.