Общество

В Совете Федерации РФ наградили школьников из Псковской области

Максим Наделко из Псковской области стал победителем президентского конкурса сочинений «Россия, устремленная в будущее», проводимого на интернет-портале «Одаренные дети». 19 января в Совете Федерации РФ состоялось торжественное награждение победителей и презентация сборника лучших работ президентского конкурса.

Во вступительном слове к сборнику председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко написала: «Могу с уверенностью сказать: очень важно, чтобы напечатанные в книге сочинения были прочитаны как можно более широкой аудиторией. И в том числе политиками, государственными и муниципальными служащими, управленцами, представителями деловых кругов, потому что люди, которые несут на себе основную тяжесть работы по решению задач развития страны, должны быть уверены: те, кто придет им на смену, подхватят эстафету, обеспечат преемственность тому, что мы сегодня делаем. В этом, собственно, и состоят непрерывность и единство истории России».

Всего в столицу съехалось около 100 школьников со всей страны, чтобы представить свои работы, обменяться опытом, дать интервью центральным каналам российского телевидения и получить заслуженные награды из рук первого заместителя председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой.

1 сентября 2017 года на портале «Одаренные дети» (globaltalents.ru) был запущен конкурс «Россия, устремленная в будущее», тему которого объявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства предложил ребятам подумать о том, какой они видят Россию на рубеже 2040–2050-х годов. Информацию о результатах конкурса озвучила на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина руководитель портала «Одаренные дети» Марина Волынкина и услышала в ответ: «Спасибо вам большое за вашу работу». Масштаб интеллектуального состязания «Россия, устремленная в будущее» и его важность для молодого поколения, демонстрируют цифры: всего на конкурс было прислано 2500 эссе, 115 из них члены жюри признали лучшими.

Как написала Валентина Матвиенко: «Одни высказанные в сочинениях идеи хороши тем, что уже сегодня их можно воплощать в жизнь, другие побуждают задуматься над тем, чтобы внести коррективы в нынешние планы, стратегии, программы развития науки, техники, образования». Среди профессий будущего ребята назвали сити-фермеров, молекулярных диетологов, модераторов снов, специалистов по роботоэтике. Школа, по их мнению, должна превратиться в школу радости с предметами - экологическая этика, образовательные путешествия, человеколюбие, талантика. В Дружбограде они предлагают знакомить всех с культурой и традициями разных народов для укрепления взаимопонимания. Работы пронизаны позитивным созидательным мышлением, верой в будущее страны и готовностью его строить, пониманием важности культурного развития, образования и сохранения традиций. 19 января ребята вместе с дипломами и памятными сувенирами получили изданный сборник.

Но на этом работа с одаренными детьми не заканчивается: в ближайшее время на портале организуют серию бесплатных мастер-классов, вебинаров, онлайн конференций, целью которых будет дальнейшее развитие способностей школьников - обучение ораторскому искусству, мастерству презентаций, навыкам создания художественного текста и т. п.