Общество

Единороссы предлагают создать обучающий курс по интернет-безопасности для начальной школы

Координатор партийного проекта «Единой России» «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова предложила разработать и ввести в начальную школу курс внеурочной деятельности, направленный на формирование среди учеников культуры поведения в интернете и понимание основ кибербезопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЕР.

По мнению парламентария, зачастую проблемы современных школьников вызваны интернетом, где дети проводят довольно много времени. «В связи с этим важно оперативно начать разработку образовательной программы для младших школьников, которая позволит учителям обучать детей основам безопасности в интернете. Она должна быть представлена к выбору родителей и детей наравне с другими курсами внеурочной деятельности, которые существуют на сегодняшний день», - считает Аршинова.

Она добавила, что такой «курс должен быть привлекательным, конкурентоспособным, чтобы ребенок выбрал его сам».

Алена Аршинова отметила, что и ранее в рамках повышения интернет-культуры звучали предложения о проведении открытых уроков, создании порталов с соответствующей информацией для родителей. Однако, полагает депутат, «этого явно недостаточно для системной работы».

«Также высказывались предложения расширить школьный курс ОБЖ. При этом стоит понимать, что его преподавание начинается самое ранее с пятого класса, в подавляющем большинстве школ с восьмого. Это уже слишком поздно для формирования интернет-культуры», - уверена она.

По мнению координатора партийного проекта, «навыки работы с информацией, умение грамотно, без рисков для себя, вести общение, в том числе и в социальных сетях, закладываются уже в начальной школе». «Для повышения грамотности в этой области возможно использовать ресурсы Российской электронной школы, где каждому учителю доступны не только учебники и пособия, но и сценарии уроков», - добавила она, подчеркнув, что «безопасность детей и подростков не обеспечить "запретом интернета" или "входом в сеть по паспорту"».